Генконсульство России в Нью-Йорке уведомлено о задержании россиянина Фирсова

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Американские власти уведомили генеральное консульство РФ в Нью-Йорке о задержании россиянина Кирилла Фирсова. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС во вторник официальный представитель российского диппредставительства Алексей Топольский.

"Генконсульство получило уведомление о задержании и поддерживает контакт с родственниками задержанного. Он находится в центре предварительного заключения на Манхэттене", - сказал Топольский.

Согласно судебным материалам, размещенным в электронной базе Южного округа Калифорнии, Фирсова подозревают в хищении персональных данных жителей этого штата для их дальнейшей продажи с целью использования в фальшивых удостоверениях личности. Россиянин был задержан в Международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке 7 марта. Прокуратура просила суд засекретить материалы данного дела до 9 марта. Магистратский судья Эллисон Годдард 9 марта постановила рассекретить эти материалы.