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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин: США хотят, чтобы Украина под их внешним управлением жила на российские деньги

Президент отметил, что речь идет, в частности, о средствах, которые Москва платит за транзит газа в Европу по территории Украины

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты пытаются обеспечить существование Украины за счет России, считает президент РФ Владимир Путин.

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"Они [США] Украину обхаживают и взяли ее под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги, - отметил глава государства в интервью ТАСС для спецпроекта "20 вопросов Владимиру Путину". - Сами не хотят им деньги давать".

По его словам, речь идет в том числе о средствах, которые Москва платит за транзит газа в Европу по территории Украины. Под предлогом обеспечения этого транзита Вашингтон ввел санкции против проекта "Северный поток - 2", хотя это странный довод, отметил президент. Он подчеркнул, что при этом Россия заинтересована в продолжении транзита. "Поменьше объем, но мы будем это делать", - добавил глава государства.

Президент отметил, что после заключения нового транзитного соглашения между Россией и Украиной санкции следовало бы отменить, но этого не происходит. Это связано с тем, что они призваны обеспечить конкурентные преимущества американскому сжиженному газу, считает глава государства. "Обеспечить рынок сбыта своего товара исключительно в своих корыстных интересах во вред потребителю в Европе, - пояснил он. - Но если первичный источник энергии будет на 25-30% дороже, то это же опускает всю конкурентоспособность германской экономики и европейской".

Вашингтон боролся и с первым "Северным потоком", напомнил Путин, а в целом и прежде препятствовал развитию отношений России с Европой в сфере экономики. Несмотря на это, ряд важных проектов был реализован, отметил глава государства. В частности, он вспомнил о сделке "газ - трубы", по которой СССР в 1960-е годы получал из ФРГ трубы в обмен на газ. С тех пор Россия научилась сама делать трубы большого диаметра для своих нужд, добавил президент.

Санкции против "Северного потока - 2"

"Северный поток - 2" включает две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны, в который было включено положение о санкциях в отношении "Северного потока - 2", в том числе против компаний, согласившихся принять участие в данном проекте. Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, прокладывавшая трубы для "Северного потока - 2", приостановила работы и отозвала суда, задействованные в проекте. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что "Северный поток - 2" будет достроен Россией своими силами, поскольку нет технологических препятствий, для преодоления которых потребовалась бы помощь извне.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/.

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