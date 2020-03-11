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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин оценил отношения России с США на "троечку с минусом"

В качестве примеров положительных моментов в российско-американских отношениях президент РФ привел сотрудничество в области борьбы с терроризмом и рост взаимного товарооборота

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Уровень отношений между Россией и США сейчас можно оценить "между двойкой и тройкой, но ближе к тройке", считает президент РФ Владимир Путин.

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"Ну, где-то на троечку", - ответил он в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" на просьбу оценить нынешние отношения двух стран по пятибалльной шкале. Он уточнил, что речь идет о промежутке "между двойкой и тройкой", но "ближе к тройке все-таки". В качестве примеров положительных моментов в российско-американских отношениях Путин привел сотрудничество в области борьбы с терроризмом, а также рост в последние два года взаимного товарооборота.

При этом российский лидер выразил несогласие с тезисом, что у американской нации могут быть особые права на международной арене. Он напомнил, что об этом ранее говорил бывший в то время президентом США Барак Обама. "Он уже сказал, что американцы - это особая нация, у них особые права, эксклюзивные, чуть ли не на весь мир, я с этим не могу согласиться", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что "Господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами". "И поэтому говорить, что у кого-то есть эксклюзив на что-то, мне кажется, абсолютно неоправданно", - заключил президент РФ.

Отношения с лидерами США

Говоря о своих отношениях с американскими президентами, Путин рассказал, что они с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом обращаются друг к другу по имени. "Он меня Владимиром называет, я его - Дональдом", - сказал российский лидер.

Он затруднился сказать, с кем из американских президентов, начиная с покинувшего Белый дом в январе 2001 года Билла Клинтона, ему было комфортнее общаться. "У меня со всеми были на самом деле достаточно конструктивные отношения", - отметил Путин. В частности, он вспомнил "добрые отношения" с Джорджем Бушем - младшим, занимавшим президентский пост в 2001-2009 годах.

Путин и Трамп, занявший пост президента Соединенных Штатов в январе 2017 года, несколько раз встречались на полях крупных международных форумов, один раз - в июле 2018 года в Хельсинки - провели полноценный двусторонний саммит. Также лидеры более 10 раз говорили по телефону. Последняя на данный момент встреча президентов РФ и США состоялась в июне 2019 года на полях саммита Группы двадцати в Осаке.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/.

Теги
Обама, БаракПутин, Владимир ВладимировичСШАРоссияБуш, Джордж (младший)Трамп, ДональдИнтервью Владимира Путина ТАСС
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