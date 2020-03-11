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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин: многие лидеры сейчас разделяют тезисы мюнхенской речи, хотя раньше "ругались"

Президент рассказал, что в свое время лидеры зарубежных держав "рассердились, что грубовато, не к месту"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Мировые лидеры согласились со временем с тезисами мюнхенской речи Владимира Путина, хотя поначалу она вызвала негодование в мире, заявил президент России в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

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"Нет, - сказал российский лидер, отвечая на вопрос, не погорячился ли он с заявлениями, сделанными во время Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года. - Сейчас же повторяют все то, что я говорил". "Возьмите руководителей Германии - ведь они почти дословно воспроизводят", - добавил глава государства.

При этом он отметил, что в свое время лидеры зарубежных держав на него "ругались", "рассердились, что грубовато, не к месту". "А я что говорил? Я говорил о том, что недопустимо, когда одна страна, Соединенные Штаты, распространяет свою юрисдикцию за рамки своих национальных границ. Но сегодня ведь руководство, скажем, Германии именно это и говорит, что это недопустимо, когда Соединенные Штаты накладывают вторичные санкции, то есть на компании, которые к самим Соединенным Штатам не имеют никакого отношения, пытаясь помешать реализации их национальных интересов", - напомнил президент.

Отвечая на вопрос, согласен ли Путин с утверждением, что геополитически Европы "от Лиссабона до Владивостока" больше нет, Путин заявил, что ее и не было. "В свое время де Голль говорил о Европе до Уральских гор, от Атлантики до Уральских гор. Это я потом немножко расширил и начал говорить: почему до Уральских гор - до Тихого океана, до Дальнего Востока. Но я думаю, что к этому надо стремиться", - подытожил он.

Мюнхенская речь

10 февраля 2007 года Владимир Путин выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. В своем выступлении он предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах. Также президент говорил об отходе от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений. Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток.

Выступление российского лидера имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи Путина не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияИнтервью Владимира Путина ТАСС
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