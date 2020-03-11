Путин: Саакашвили в 2008 году нарушил обещание не применять силу в Южной Осетии и Абхазии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обещал Владимиру Путину, что не будет решать вопрос Южной Осетии и Абхазии силовым путем, но не сдержал слова. Об этом глава российского государства рассказал в интервью ТАСС.

"Мы ж с ним много раз говорили на этот счет, когда он еще был президентом", - сказал российский лидер в интервью для проекта "20 вопросов Владимиру Путину". По его словам, он просил Саакашвили "ни в коем случае не пытаться решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом", и грузинский президент обещал этого "никогда не делать".

"Не, не, я никогда этого не сделаю!" - и попер. Попер - получил!" - сказал Путин.

Говоря об охлаждении отношений России с Грузией, российский лидер заявил, что власти этой страны просто "отпрыгнули в сторону" от Москвы. "И мы здесь ни при чем. Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу", - заметил Путин.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного населения и своих миротворцев в республике. В результате пятидневной войны погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

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