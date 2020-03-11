Путин высоко оценил сотрудничество спецслужб США и РФ в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Американские спецслужбы, как и российские, "работают глобально" и помогают Москве в борьбе с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" он напомнил, что благодаря информации от США в Санкт-Петербурге в конце 2019 года были задержаны два сторонника террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). По словам главы государства, американские спецслужбы долгое время вели работу по этим террористам, а "потом ФБР это дело передало в ФСБ".

"Вот эту ситуацию американцы отследили. Спасибо им большое, они передали [информацию], - сказал Путин. - Я позвонил [президенту США Дональду] Трампу со словами благодарности за то, что они передали нам эту информацию". Российские спецслужбы таких данных не имели, отметил президент.

"Мы [РФ и США] же все-таки сотрудничаем в области борьбы с терроризмом", - добавил глава государства.

Он также высоко оценил работу американских спецслужб. "Они работают глобально, так же, как и мы", - сказал Путин.

Говоря об антитеррористической работе российских специалистов, Путин заверил: "Наши много ловят". "У нас они десятки предупреждают террористических актов, ловят, выхватывают", - заключил российский лидер.

Успехи в борьбе с терроризмом

Выступая на коллегии ФСБ в феврале, Путин отмечал сокращение количества преступлений террористической направленности в стране - с девяти в 2018 году до четырех в 2019-м. При этом в прошлом году было предотвращено 57 таких преступлений против 36 годом ранее, уточнил тогда президент.

На той же коллегии он поблагодарил США за информацию о сторонниках ИГ в Санкт-Петербурге и обещал, что Москва будет помогать Вашингтону в борьбе с террором.

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