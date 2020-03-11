Крашенинников не считает поправку Терешковой обнулением президентских сроков Путина

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Принятие поправки депутата-единоросса Валентины Терешковой не является обнулением президентских сроков Владимира Путина. Такое мнение в среду журналистам высказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Ну нет там обнуления, - сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос. - Поправки выносятся на общероссийское голосование. И если граждане это поддерживают, то он еще раз может стать кандидатом. И это будет записано в одной статье Конституции и в одной статье переходных положений [законопроекта о поправке к основному закону]".

Во вторник нижняя палата приняла поправку, согласно которой действующий и бывшие президенты РФ после вступления в силу изменений в основном законе смогут баллотироваться на должность главы государства без учета сроков их полномочий на этом посту.

В среду Госдума рассмотрит законопроект о поправке в Конституцию в третьем - заключительном - чтении.