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Предложения по изменениям в Конституции

Крашенинников не считает поправку Терешковой обнулением президентских сроков Путина

Накануне Госдума поддержала поправку, которая позволит действующему президенту РФ переизбираться
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Принятие поправки депутата-единоросса Валентины Терешковой не является обнулением президентских сроков Владимира Путина. Такое мнение в среду журналистам высказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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"Ну нет там обнуления, - сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос. - Поправки выносятся на общероссийское голосование. И если граждане это поддерживают, то он еще раз может стать кандидатом. И это будет записано в одной статье Конституции и в одной статье переходных положений [законопроекта о поправке к основному закону]".

Во вторник нижняя палата приняла поправку, согласно которой действующий и бывшие президенты РФ после вступления в силу изменений в основном законе смогут баллотироваться на должность главы государства без учета сроков их полномочий на этом посту.

В среду Госдума рассмотрит законопроект о поправке в Конституцию в третьем - заключительном - чтении.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрашенинников, Павел ВладимировичТерешкова, Валентина ВладимировнаПредложения по изменениям в Конституции
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