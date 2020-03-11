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ЛДПР выдвинет кандидата на выборах президента в 2024 году

По словам лидера партии Владимира Жириновского, представитель ЛДПР создаст ситуацию, "что это будут действительно выборы на альтернативной основе"
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. ЛДПР выдвинет своего кандидата на президентских выборах в 2024 году, заявил в среду лидер партии Владимир Жириновский.

"Если есть потребность, чтобы действующий президент мог в 2024 году снова пойти на выборы, пожалуйста, мы это поддержали", - прокомментировал он журналистам принятие Госдумой во вторник поправки единоросса Валентины Терешковой, согласно которой действующий и бывшие президенты РФ после вступления в силу изменений в основном законе смогут баллотироваться на должность главы государства без учета сроков, уже проведенных на этом посту.

"Но мы примем участие в выборах 2024 года, и представитель ЛДПР создаст ситуацию, что это будут действительно выборы на альтернативной основе, - продолжил Жириновский. - У нас будет программа, которая может дать шанс на победу - если не в 2024 году, то в 2030 году, не в 2030 году, так в 2036 году".

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияТерешкова, Валентина ВладимировнаЛДПР
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