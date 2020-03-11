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Госдума приняла закон о поправке к Конституции

Рассмотрение закона в Совете Федерации запланировано на 11 марта
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о поправке к Конституции. За это решение проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата (фракция КПРФ) воздержались от голосования. Остальными фракциями закон был поддержан.

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Как заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, "изменения, которые вносятся, необходимы исходя из вызовов сегодняшнего дня и запроса общества". "При этом неизменными - о чем неоднократно говорил президент РФ - остаются базовые принципы и ценности нашего основного закона, изложенные в главах 1, 2 и 9", - подчеркнул он.

Володин заверил, что "до вынесения поправок в Конституцию на общероссийское голосование депутаты будут встречаться со своими избирателями в регионах, разъяснять каждую поправку". Он напомнил, что накануне этот вопрос обсуждался на Совете Госдумы. "Мы спланируем свой график работы в апреле таким образом, чтобы депутаты могли больше быть в регионах, общаться с людьми, отвечать на их вопросы относительно изменений в Конституцию", - добавил он.

Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации, рассмотрение в верхней палате запланировано в среду.

Если документ будет поддержан 2/3 заксобраний субъектов РФ, президент направит запрос в КС для проверки невступивших в силу положений. В случае положительного решения 22 апреля будет проведено всероссийское голосование по поправке к Конституции. Если граждане РФ поддержат поправку, глава государства издаст указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками и указанием даты вступления их в силу. Новая редакция основного закона будет опубликована сразу после обнародования результатов общероссийского голосования.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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