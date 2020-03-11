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Предложения по изменениям в Конституции

Володин призвал депутатов сосредоточиться на работе, а не на выборах

Поправка к Конституции о досрочных выборах в Госдуму ранее была отозвана
Спикер Госдумы Вячеслав Володин Антон Новодережкин/ТАСС
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании палаты в среду призвал депутатов сосредоточиться на текущей работе, включая реализацию изменений в Конституции, а не думать о выборах раньше времени.

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Во вторник на рассмотрение Госдумы поступила поправка, предусматривающая право нижней палаты объявить о досрочных выборах после принятия поправки к Конституции. Выступая во вторник в Думе, президент России Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму, позже соответствующая поправка была отозвана.

"Представьте, к чему мы могли бы прийти, если бы только не президент Российской Федерации. У нас с вами реально сегодня началась бы политическая кампания, которая перечеркнула все то, что сделали", - сказал Володин. Он призвал коллег "максимально объединиться вокруг" принятого закона о поправке к Конституции, "вынести на обсуждение граждан те предложения, которые на протяжении двух месяцев обсуждались".

"Понятно, что придет время выборов - будем говорить про выборы. Но у нас с вами сейчас серьезная работа, мы свой график планируем таким образом, чтобы депутаты имели возможность перед днем голосования на протяжении недели быть в регионах и как раз вот эти положения, за которые мы проголосовали, обсуждать с гражданами. Если хотите - убеждать, отстаивать нашу точку зрения", - подчеркнул спикер.

Володин также указал на важность поправки депутата Валентины Терешковой о праве нынешнего главы государства вновь идти на президентские выборы после вступления поправки к Конституции в силу. "Поэтому, когда мы говорим о внесенных изменениях, они не только оправданны, исходя из сегодняшнего дня, потому что противостоят вызовам и укрепляют нашу страну, они закладывают перспективу развития страны, стратегию, если хотите. Эта Конституция не на год и не на два, об этом сказал президент, эта конституция, внесенные изменения, на ближайшие 50 лет", - продолжил Володин.

"Поэтому давайте настраиваться на работу на результат и исходить из того, что сегодня очень ответственный день - мы принимаем изменения в Конституцию, это решение будут принимать депутаты Думы седьмого созыва. Это то, что должно улучшить жизнь граждан и гарантировать их права. Давайте об этом будем говорить, а не о политике о выборах", - заключил председатель Госдумы. Госдума на заседании в среду приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о поправке к Конституции. За это решение проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата (фракция КПРФ) воздержались от голосования. Остальными фракциями закон был поддержан.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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Предложения по изменениям в Конституции
Госдума приняла закон о поправке к Конституции
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