Госдума приняла во втором чтении законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании в среду во втором - основном - чтении законопроект о ежегодном проведении в День памяти и скорби (22 июня) всероссийской минуты молчания. Соавторами документа стали представители всех думских фракций.

Проектом закона предлагается ежегодно проводить в день начала Великой Отечественной войны минуту молчания одновременно во всех регионах страны. Авторы предлагают делать это в 12:15 по московскому времени - это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз, уточняется в пояснительной записке.

По замыслу авторов инициативы, общенациональная минута молчания будет "предостережением от амбиций нацизма и возрождения фашистской идеологии", позволит сохранить и защитить историческую память.

В ходе рассмотрения в первом чтении (4 февраля) вице-спикер Думы и один из разработчиков документа Ирина Яровая выражала надежду, что инициатива будет поддержана государствами постсоветского пространства. Ранее первый замглавы думской фракции единороссов Андрей Исаев отмечал, что принятие законопроекта возродит аналогичную советскую традицию.