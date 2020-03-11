Совфед предлагает кабмину законодательно снизить стоимость подключения населения к газу

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Совет Федерации рекомендует правительству РФ рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство в части снижения для населения стоимости услуг по подключению жилья к газу. Об этом говорится в принятом в среду постановлении СФ "О перспективах, темпах и проблемах газификации в субъектах РФ" (имеется в распоряжении ТАСС).

"Рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство РФ, в том числе в нормативные правовые акты правительства РФ, в части снижения стоимости услуг по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к газораспределительной сети для категории потребителей "население", в том числе за счет снижения размера государственной пошлины при регистрации новых газораспределительных сетей и газопроводов-вводов, а также размера иных платежей за присоединение газоиспользующего оборудования", - говорится в тексте постановления.

Кроме того, Совфед просит министерство энергетики проработать вопрос по составлению топливно-энергетического баланса регионов с детальными расчетами оптимальной стоимости доставки или генерации единицы энергии в каждом муниципальном образовании, в том числе для угледобывающих регионов. Как отмечается в постановлении, это нужно для установления экономически обоснованного уровня ценообразования и формирования условий для газо- и энергосбережения и рационального использования газа.

Палата также рекомендует министерству рассмотреть возможность создания механизма предоставления услуг по принципу "единого окна" при оформлении документации на подключение потребителей к газораспределительным сетям и доработать методику расчета показателей газификации с учетом региональных особенностей. Помимо этого, Совфед предлагает рассмотреть возможность передачи ПАО "Газпром" части региональных газопроводов в счет долга субъектов РФ.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что считает необходимым разработать механизм формирования цены на подключение населения к газу, который должен учитывать финансовые возможности граждан, при этом базовые положения и условия следует закрепить законодательно. По ее словам, высокая стоимость технологического подключения к газораспределительным сетям для населения является серьезным сдерживающим фактором в сфере газификации.