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Москалькова: поправки в Конституцию говорят о новой системе гарантий прав человека

Омбудсмен отметиап, что в той или иной мере изменения касаются "прав и свобод человека и гражданина"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что поправки в Конституцию свидетельствуют о появлении новой системы гарантий прав человека.

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В среду на заседании Госдумы в третьем - заключительном - чтении был принят законопроект о поправках в Конституцию.

"Сегодня совершенно предрешено, что большинство проголосует за эти поправки. Важно, чтобы замысел автора - президента РФ, депутатов и сенаторов - был воплощен в жизнь так, как он был задуман. Сегодня страна получает новую систему гарантий прав человека", - сказала Москалькова журналистам.

Омбудсмен отметила, что поправки в Конституцию в той или иной мере касаются "прав и свобод человека и гражданина". В их числе она упомянула соотношение МРОТ и прожиточного минимума, индексацию пенсий и социальных пособий. "Безусловно, все они направлены на то, чтобы жизнь в России была лучше, достойнее", - сказала она.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаПредложения по изменениям в Конституции
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