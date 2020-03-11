Москалькова: поправки в Конституцию говорят о новой системе гарантий прав человека

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что поправки в Конституцию свидетельствуют о появлении новой системы гарантий прав человека.

В среду на заседании Госдумы в третьем - заключительном - чтении был принят законопроект о поправках в Конституцию.

"Сегодня совершенно предрешено, что большинство проголосует за эти поправки. Важно, чтобы замысел автора - президента РФ, депутатов и сенаторов - был воплощен в жизнь так, как он был задуман. Сегодня страна получает новую систему гарантий прав человека", - сказала Москалькова журналистам.

Омбудсмен отметила, что поправки в Конституцию в той или иной мере касаются "прав и свобод человека и гражданина". В их числе она упомянула соотношение МРОТ и прожиточного минимума, индексацию пенсий и социальных пособий. "Безусловно, все они направлены на то, чтобы жизнь в России была лучше, достойнее", - сказала она.