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Дума вводит право депутатов в регионах, занятых на неполной основе, возглавлять компании

Поправки предлагаются в закон о противодействии коррупции

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, призванный вернуть депутатам региональных парламентов, работающим на непостоянной основе, право руководить коммерческими и некоммерческими предприятиями.

Авторами инициативы выступили первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев и его коллега по фракции, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Поправки предлагаются в закон о противодействии коррупции.

Как ранее пояснил журналистам Исаев, в декабре 2019 года был принят закон, "направленный на борьбу с коррупцией, злоупотреблениями", с тем, чтобы "чиновники замещали должности в коммерческих структурах". Однако в закон, по его словам, закралась техническая ошибка, а именно норма, которая может трактоваться как запрет руководить коммерческими организациями депутатам региональных заксобраний, работающим на непостоянной основе, то есть не получающим зарплату.

В связи с этим законопроектом уточняется, что "запрет на участие в управлении коммерческими и некоммерческими организациями распространяется только на лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ и осуществляющих свои полномочия на постоянной основе", следует из пояснительной записки к документу.

Теги
РоссияИсаев, Андрей КонстантиновичПискарев, Василий Иванович
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