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Источник: Козак и Ермак прибыли в Минск для участия в работе контактной группы

Ожидается, что участники контактной группы рассмотрят, в частности, вопросы согласования списков пленных для обмена и закрепления в конституции Украины особого статуса Донбасса

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак в среду прибыли в Минск, где примут участие в работе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к контактной группе.

"Козак и Ермак прибыли в Минск. Они сегодня будут участвовать в работе контактной группы", - сказал собеседник.

Как ожидается, в Минске участники контактной группы и ее рабочих подгрупп рассмотрят, в частности, вопросы согласования списков пленных для обмена, определения новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения и закрепления в конституции Украины особого статуса Донбасса.

В ходе встречи с Козаком, состоявшейся в Минске 1 марта, Ермак заявлял, что Украина надеется провести новый обмен удерживаемыми лицами в марте.

В состав контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины входят представители России, Украины и ОБСЕ, в ее работе также принимают участие представители Донецкой и Луганской народной республик, с которыми Киев, в соответствии с минскими соглашениями, обязан согласовывать все шаги. Подписанный в феврале 2015 года по итогам очередного саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) комплекс мер по выполнению минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе помимо решения вопросов обеспечения безопасности предусматривает начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Козак, Дмитрий НиколаевичУкраинаРоссия
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