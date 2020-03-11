ЦИК представил логотип и слоган общероссийского голосования по Конституции

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Центризбирком России в среду представил логотип и слоган общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Официальная презентация прошла перед заседанием ЦИК.

Логотип представляет собой изогнутую Конституцию в виде книги красного цвета с российским триколором. Также на логотипе присутствует надпись "общероссийское голосование" и дата - 22 апреля. Слоган голосования - "Наша страна, наша Конституция, наше решение!". Их разработкой занималось агентство "ИМА-консалтинг".

"Контракт [с "ИМА-консалтинг"] предусматривает не только создание логотипа и слогана кампании. Помимо логотипа и слогана, это около 30 информационно-разъяснительных роликов, порядка 10 динамических заставок, ролики для аудиоформатов и многие другие материалы для ведения кампании. Общая сумма контракта составила 35,8 млн рублей, но объем очень солидный", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.