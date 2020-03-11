ЦИК представил логотип и слоган общероссийского голосования по Конституции

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Центризбирком России в среду представил логотип и слоган общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Официальная презентация прошла перед заседанием ЦИК.
Логотип представляет собой изогнутую Конституцию в виде книги красного цвета с российским триколором. Также на логотипе присутствует надпись "общероссийское голосование" и дата - 22 апреля. Слоган голосования - "Наша страна, наша Конституция, наше решение!". Их разработкой занималось агентство "ИМА-консалтинг".
"Контракт [с "ИМА-консалтинг"] предусматривает не только создание логотипа и слогана кампании. Помимо логотипа и слогана, это около 30 информационно-разъяснительных роликов, порядка 10 динамических заставок, ролики для аудиоформатов и многие другие материалы для ведения кампании. Общая сумма контракта составила 35,8 млн рублей, но объем очень солидный", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова.
#заседание242 Представлен логотип общероссийского голосования, разработка которого была поручена компании ИМА-Консалтинг. Было разработано более 35 логотипов, их тестированием на фокус-группах занимался ВЦИОМ pic.twitter.com/d94nIdJVDd— ЦИК России (@CIKRussia) March 11, 2020
Также в ходе презентации были представлены билборды, афиши, листовки и видеоролики, посвященные общероссийскому голосованию.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении президентский закон о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.
Также документ предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, голосование пройдет 22 апреля, этот день планируется сделать нерабочим. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.