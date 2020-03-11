Профильный комитет СФ рекомендовал палате одобрить закон о поправке к Конституции

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству одобрил на заседании в среду закон об изменениях в Конституции и рекомендовал палате поддержать его.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом Р. Ф. Владимиром Путиным 20 января, его первое чтение прошло 23 января. С момента первого чтения к документу поступило порядка 400 поправок. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию РФ 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции перед международными договорами в российском правовом пространстве.

В случае одобрения закона Советом Федерации на заседании в среду председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко направит документ в законодательные собрания субъектов Р. Ф. Если документ будет поддержан 2/3 заксобраний, президент направит запрос в КС для проверки не вступивших в силу положений. В случае положительного решения 22 апреля будет проведено всероссийское голосование по поправке к Конституции. Если граждане РФ поддержат поправку, глава государства издаст указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками и указанием даты вступления их в силу. Новая редакция основного закона будет опубликована сразу после обнародования результатов общероссийского голосования.