Памфилова рассчитывает, что коронавирус не помешает голосованию по Конституции

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова выразила надежду, что российские государственные органы совместно с гражданами справятся с угрозой распространения коронавируса в РФ и он не помешает проведению общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции.

"Я рассчитываю на то, что все наши соответствующие службы сработают очень эффективно [в борьбе с коронавирусом]. Пока они заслужили только похвалу на уровне ВОЗ [Всемирной организации здравоохранения]. Я надеюсь, что никаких таких патовых ситуаций у нас не будет", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос о перспективах голосования в Москве в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в столице запрещены массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек.

"Мы готовы к любому развитию событий и предусматриваем те или иные ситуации, которые могут складываться в том или ином регионе. Зная, насколько образованны наши граждане, зная, насколько они ответственны и насколько серьезно они сейчас относятся и к своему здоровью, и к элементарным средствам гигиены, надеюсь, что совместными усилиями и наши госорганы, и наши граждане справятся с этой проблемой", - отметила Памфилова.