МИД РФ опубликовал письмо в адрес Le Monde с опровержением проблем с визами для СМИ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. МИД РФ опубликовал в среду на своем сайте письмо официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой на имя главного редактора французской газеты Le Monde Жерома Фенольо с опровержением недостоверной информации об ужесточении правил выдачи виз и аккредитации иностранным журналистам. Как указали в министерстве, французское издание отказалось публиковать письмо, несмотря на неоднократные призывы Москвы.

В письме Захарова обратила внимание, что процедура выдачи виз иностранным журналистам и порядок их аккредитации при МИД России в последние годы если и изменялись, то в сторону упрощения во время проведения крупных международных мероприятий. Примером тому является введение максимально облегченного порядка въезда на территорию страны во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

При выполнении формальных процедур аккредитации, выдачи виз, их продления или приостановки МИД РФ "учитывает личные обстоятельства конкретного журналиста, включая их гуманитарные аспекты", добавила дипломат, приведя в пример продление в марте 2019 года визы и аккредитации шеф-корреспондента московского бюро газеты Le Figaro Пьера Авриля на срок, необходимый для завершения его дочерью годовой школьной программы, несмотря на переход журналиста на другую работу.

"В нашей работе нет места предвзятости и политизации. Единственное исключение - наши зеркальные ответы на притеснение российских журналистов за рубежом. Не дали российскому журналисту визу по политическим мотивам, включили в стоп-лист, будьте уверены, что Москва ответит. Увы, по-другому Запад не понимает", - указала Захарова.

Плачевная ситуация

Официальный представитель МИД РФ также напомнила о плачевной ситуации с соблюдением свободного доступа к информации в целом ряде западных государств, отдельно остановившись на нескольких подобных инцидентах во Франции. Официальный Париж, указала Захарова, систематически отказывает сотрудникам агентства "Спутник", телеканала RT France и РИА Новости в доступе на официальные мероприятия Елисейского дворца и французского МИД.

Она упомянула скандал с противодействием участию российских журналистов в пресс-конференции в МИД Франции в ноябре 2018 года, когда "только ультимативное требование [главы МИД РФ] Сергея Лаврова допустить всех российских журналистов из заранее направленного принимающей стороне списка позволило провести полноценное пресс-мероприятие". "Раз уж Le Monde взялась анализировать <...> сложившуюся ситуацию, просим должным образом публично осудить предвзятое и претенциозное отношение Елисейского дворца к журналистам RT France и "Спутник", - заявила Захарова.

"Чем объясняется то, что французское издание, столь активно выступающее за права журналистов, аккредитованных в России, не спешило все эти годы проявлять солидарность с коллегами из бюро российских СМИ во Франции и Эстонии? - добавила дипломат. - Об этих фактах информации предостаточно. Значит, о ней не захотели упоминать намеренно".