Совфед одобрил закон об изменениях в Конституции России

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ.

За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались.

Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направит закон в региональные заксобрания. Если документ будет поддержан 2/3 заксобраний, президент направит запрос в КС для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого, как сообщалось ранее, сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени.