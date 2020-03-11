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Совфед одобрил закон об изменениях в Конституции России

За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ.

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За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались.

Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко направит закон в региональные заксобрания. Если документ будет поддержан 2/3 заксобраний, президент направит запрос в КС для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого, как сообщалось ранее, сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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