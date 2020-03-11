Матвиенко отметила связь между принятием поправки Терешковой и стабилизацией рынков

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила взаимосвязь между стабилизацией ситуации на рынках и новостью о принятии Госдумой поправки депутата-единоросса Валентины Терешковой, согласно которой действующий президент РФ Владимир Путин сможет баллотироваться на должность главы государства без учета сроков полномочий на этом посту на момент вступления в силу изменений в Конституции.

"Принимая во внимание масштаб задач, которые стоят перед Россией сегодня, сложную ситуацию в целом, в глобальной экономике, непростую международную обстановку, нам жизненно необходимо сохранить внутриполитическую стабильность и предсказуемость. Это важно для граждан, бизнеса, инвесторов, для наших зарубежных партнеров. Кстати, хочу сказать, что после вчерашней новости и падение цен на нефть приостановилось, и несколько стабилизировалась ситуация на фондовых рынках, это к слову о стабильности", - подчеркнула Матвиенко на заседании СФ в среду.

"Чтобы сохранить власть, вы это хорошо понимаете, есть немало других легитимных вариантов, которых можно было бы провести просто через Федеральное собрание, но для президента всегда в его деятельности было важно мнение людей, неизменное уважение к мнению граждан своей страны. Именно поэтому он предложил всенародное голосование по поправкам в Конституцию, именно поэтому он не согласился, как предлагали многие, продлить свои полномочия автоматически, а проявил готовность пойти на конкурентные выборы и тем самым передать столь серьезное решение воле народа", - подчеркнула спикер, опровергая мнение о том, что основная цель конституционной реформы была именно в "обнулении президентских сроков".

Поправка к Конституции

Согласно поправке депутата-единоросса Валентины Терешковой, действующий и бывшие президенты РФ смогут баллотироваться на должность главы государства без учета сроков их полномочий на этом посту на момент вступления в силу изменений в основном законе. Президент РФ Владимир Путин, выступая в нижней палате парламента во вторник, заявил о нецелесообразности отмены лимита на число президентских сроков. При этом он считает допустимым внесение в законопроект об изменениях в Конституции поправки, которая позволила бы ему после внесения изменений в основной закон страны вновь участвовать в выборах главы государства. Однако, по его мнению, эту поправку должен оценить Конституционный суд РФ.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались. Спикер Совфеда направит закон в региональные заксобрания. Если документ будет поддержан 2/3 заксобраний, президент направит запрос в КС для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого, как сообщалось ранее, сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок в Конституцию примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании. Сделать это смогут совершеннолетние граждане РФ за исключением признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы. Согласно закону, дата голосования будет определена указом президента.