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Источник: сенатор Мархаев проголосовал против закона о поправке к Конституции

Людмила Нарусова, Василий Иконников и Валерий Усатюк, по словам собеседника ТАСС, воздержались от голосования

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев проголосовал против закона о внесении изменений в Конституцию, сенаторы Людмила Нарусова, Василий Иконников и Валерий Усатюк воздержались. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в Совете Федерации.

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"Мархаев против, Нарусова, Иконников и Усатюк воздержались", - сказал собеседник агентства.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались.

Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Теги
РоссияИконников, Василий НиколаевичМархаев, Вячеслав МихайловичНарусова, Людмила БорисовнаУсатюк, Валерий ПетровичПредложения по изменениям в Конституции
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