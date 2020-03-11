Источник: сенатор Мархаев проголосовал против закона о поправке к Конституции

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев проголосовал против закона о внесении изменений в Конституцию, сенаторы Людмила Нарусова, Василий Иконников и Валерий Усатюк воздержались. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в Совете Федерации.

"Мархаев против, Нарусова, Иконников и Усатюк воздержались", - сказал собеседник агентства.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались.

Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.