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Совфед направил закон о поправке к Конституции во все субъекты РФ

Ранее документ был одобрен верхней палатой

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на данный момент уже направил закон о внесении изменений в Конституцию РФ для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов, сообщил ТАСС в среду глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

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"Он [закон] уже в электронной рассылке, закон направлен во все субъекты РФ для рассмотрения региональными парламентами", - сказал Тимченко.

Совфед на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 заксобраний, президент направит запрос в КС для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого, как сообщалось ранее, сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок в Конституцию примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании. Сделать это смогут совершеннолетние граждане РФ за исключением признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы. Согласно закону, дата голосования будет определена указом президента.

Теги
РоссияТимченко, Вячеслав СтепановичПредложения по изменениям в Конституции
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