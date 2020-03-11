Мишустин освободил от должности первого замминистра здравоохранения Яковлеву

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого заместителя министра здравоохранения РФ Татьяну Яковлеву и назначил ее первым заместителем главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте кабмина РФ.

"Назначить Яковлеву Татьяну Владимировну первым заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства, освободив ее от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

С 2012 года по 2018 год Яковлева занимала должность заместителя министра здравоохранения России. С 2018 года - должность первого заместителя министра.