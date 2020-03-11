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Москва призвала Вашингтон ускорить процесс уничтожения химоружия

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин подчеркнул, что США - единственное государство-участник организации, у которого имеются такие запасы такого оружия

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. США должны сделать все возможное для ускорения процесса уничтожения своих запасов химического оружия. Об этом говорится в выступлении постпреда РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александра Шульгина, текст которого опубликован в среду на сайте МИД РФ.

"Мы все ближе подходим к реализации главнейшей задачи, стоящей перед ОЗХО - полному уничтожению всех объявленных запасов химического оружия. На сегодняшний день осталось лишь одно государство-участник, у которого имеются такие [запасы]. Это США. Хотели бы призвать американских партнеров взвесить свои возможности относительно скорейшей ликвидации своего химического арсенала и сделать это раньше намеченного срока в строгом соответствии с положениями КЗХО", - сказал он, выступая накануне на 93-й сессии исполнительного совета организации.

Дипломат обратил внимание на то, что выполнить это американцам "вполне по силам". "У США есть для этого все необходимые финансовые, материальные, людские и технологическими ресурсы", - уточнил Шульгин.

Россия и США обязаны были ликвидировать свои запасы в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, вступившей в силу в 1997 году. Изначально предполагалось, что уничтожение завершится не позднее 2007 года, однако затем сроки неоднократно переносились по техническим и финансовым причинам. Россия завершила ликвидацию своих запасов в 2017 году. Пентагон планирует завершить уничтожение своего арсенала в 2023 году.

Теги
СШАРоссияШульгин, Александр Васильевич
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