Замглавы МИД Богданов обсудил политический кризис в Ираке с парламентарием страны

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и первый вице-спикер Совета представителей (парламента) Ирака Хасан аль-Кааби в среду обсудили перспективы разрешения политического кризиса в этой стране, а также текущую обстановку на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по основным аспектам ситуации в ближневосточном регионе с акцентом на обстановку в Ираке и вокруг него в свете продолжающегося в этой стране внутриполитического кризиса. С российской стороны была подтверждена последовательная линия в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности иракского государства, отмечена важность достижения устойчивого межиракского согласия через всеобъемлющий национальный диалог в интересах всех политических сил и этноконфессиональных групп страны", - информировали в дипведомстве.

Стороны обсудили практические вопросы "продвижения российско-иракского взаимодействия в различных областях, включая укрепление межпарламентских и межпартийных связей". В беседе также участвовал посол Ирака в РФ Абдель Рахман Хамид аль-Хусейни.