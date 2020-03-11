{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Замглавы МИД Богданов обсудил политический кризис в Ираке с парламентарием страны

Стороны также обсудили практические вопросы продвижения российско-иракского взаимодействия в различных областях

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и первый вице-спикер Совета представителей (парламента) Ирака Хасан аль-Кааби в среду обсудили перспективы разрешения политического кризиса в этой стране, а также текущую обстановку на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по основным аспектам ситуации в ближневосточном регионе с акцентом на обстановку в Ираке и вокруг него в свете продолжающегося в этой стране внутриполитического кризиса. С российской стороны была подтверждена последовательная линия в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности иракского государства, отмечена важность достижения устойчивого межиракского согласия через всеобъемлющий национальный диалог в интересах всех политических сил и этноконфессиональных групп страны", - информировали в дипведомстве.

Стороны обсудили практические вопросы "продвижения российско-иракского взаимодействия в различных областях, включая укрепление межпарламентских и межпартийных связей". В беседе также участвовал посол Ирака в РФ Абдель Рахман Хамид аль-Хусейни.

Теги
ИранРоссияБогданов, Михаил Леонидович
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Долгов: общероссийское голосование по поправке к Конституции отвечает основам демократии
Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов отметил, что члены СФ в ходе предстоящих встреч с гражданами в регионах будут разъяснять смысл и содержание поправок
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС