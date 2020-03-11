Лавров и лидер палестинского движения "Исламский джихад" обсудили урегулирование в регионе

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь радикального палестинского движения "Исламский джихад" Зияд ан-Нахаля на встрече в среду обсудили ситуацию вокруг Западного берега реки Иордан и в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы основное внимание было уделено положению дел в ближневосточном урегулировании с акцентом на складывающуюся ситуацию на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Обсуждалась также задача скорейшего восстановления палестинского национального единства на политической платформе Организации освобождения Палестины в качестве необходимого условия налаживания устойчивых прямых переговоров с Израилем", - указали в дипведомстве.

На Смоленской площади сообщили, что Россия подтвердила свою приверженность двухгосударственному принципу урегулирования палестино-израильского конфликта на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН и Арабской мирной инициативы.

Позднее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провел подробные консультации с генсеком "Исламского джихада".

Ранее 27 февраля Лавров встречался с членом ЦК палестинского движения ФАТХ Хусейном аль-Шейхом, а 2 марта - с главой Политбюро исламского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Они обсудили палестино-израильское урегулирование, которое приняло новый оборот после объявления Вашингтоном так называемой сделки века.