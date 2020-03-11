Депутаты Мосгордумы рассмотрят закон о поправке к Конституции 12 марта

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы рассмотрят закон о поправке к Конституции РФ на внеочередном заседании 12 марта. Об этом сообщил в среду в своем аккаунте в Twitter председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В Мосгордуму внесен закон о поправках в Конституцию Российской Федерации. Завтра на внеочередном заседании рассмотрим документ, так как ряд поправок вступает в силу только после одобрения органами законодательной власти субъектов РФ", - написал Шапошников.

Совфед на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 заксобраний, президент направит запрос в КС для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании. Сделать это смогут совершеннолетние граждане РФ, за исключением признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы.