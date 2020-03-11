В России изменили критерии чрезвычайных ситуаций и механизм выплат пострадавшим от них

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Механизм финансирования помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций был изменен и находится теперь в введении МЧС России, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"C 2020 года в ведении МЧС России находится оказание финансовой помощи пострадавшему населению и территориям, а также восполнение запасов материальных средств госрезерва и оказание гуманитарной помощи иностранным государствам", - сказали в ведомстве.

Решением властей фонд правительства РФ и резервный фонд правительства РФ по предупреждению и ликвидации ЧС объединены в один. Средства на финансирование помощи пострадавшим от ЧС людям и территориям из него будут выделяться после обращений глав регионов.

Также были изменены критерии классификации ЧС, действовавшие с 2007 года. Теперь к федеральному уровню относятся ЧС, размер материального ущерба от которых превышает 1,2 млрд рублей, а не 500 млн, как было раньше. Всего в России установлено шесть видов чрезвычайных ситуаций в зависимости от их последствий - локального, муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального и федерального характера. Решение о классификации последних двух принимает Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

В МЧС надеются, что нововведения упростят бюрократическую работу при чрезвычайных ситуациях. "Методические рекомендации направлены на повышение оперативности определения характера ЧС и источника финансирования мероприятий по ликвидации их последствий, оказанию мер социальной поддержки пострадавших граждан и помощи территориям", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, регионы смогут выплачивать деньги пострадавшим от ЧС людям из своего бюджета, получая затем компенсацию из федерального.