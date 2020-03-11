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Контактная группа договорилась в течение недели определить лиц, подлежащих освобождению

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась в течение недели определить подлежащих освобождению лиц в Донбассе. Об этом по итогам заседания в Минске в среду сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Договорились в течение недели максимально сконцентрироваться на том, чтобы определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению", - сказал он.

Контактная группа договорилась на следующем заседании принять механизм урегулирования конфликта в Донбассе - Козак.

Козак надеется, что Контактная группа до конца марта примет решение об обмене удерживаемыми лицами.

Козак подтвердил, что стороны конфликта в Донбассе договорились в течение недели определить новые участки отвода сил от линии соприкосновения.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичУкраинаРоссия
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