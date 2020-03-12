Козак и Ермак придали импульс минским переговорам по урегулированию в Донбассе

МИНСК, 12 марта. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, состоявшееся в среду в Минске, привело к неожиданным результатам. Впервые в Минск на встречу контактной группы прибыли курирующий тему урегулирования в Донбассе глава офиса президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, недавно сменивший на украинском направлении Владислава Суркова.

Информация о прибытии в столицу Белоруссии Козака и Ермака поступила в среду днем. Незадолго до этого приступили к работе профильные подгруппы контактной группы. А сообщения об итогах заседания пришлось ждать до позднего вечера - почти десять часов. Вышедший к журналистам после окончания заседания контактной группы Козак сообщил, что на встрече удалось договориться о новом механизме урегулирования. Он признал, что решение пока неокончательное и другого, по его словам, трудно было бы ожидать с учетом сложившихся проблем, отягощенных взаимным недоверием сторон. Тем не менее "такой механизм принципиально предварительно согласован". "И я очень надеюсь, - сказал Козак, - что на следующем заседании контактной группы мы примем окончательное решение по механизму диалога сторон и по урегулированию конфликта".

Отвечая на вопрос, в чем состоит новизна предложения, Козак пояснил, что это будет "диалоговая площадка с участием стран "нормандского формата" и сторон конфликта". Других подробностей он не сообщил. "Пока больше говорить не надо, - сказал он. - Надо бережно относиться к этим договоренностям, чтобы они не сорвались. Мы надеемся, что они состоятся".

Консультативный орган в рамках политподгруппы

Офис президента Украины после заседания сообщил о решении сформировать "консультативный совет в составе политической подгруппы контактной группы" с целью выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита в "нормандском формате".

В свою очередь спецпредставителя главы ОБСЕ Хайди Грау добавила, что был согласован проект полномочий консультативного совета и порядка его работы. "Задача совета - выработка рекомендаций по политическим вопросам в рамках компетенции подгруппы", - отметила она.

Это решение поприветствовали представители Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Они расценили эту договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с Донбассом. "Не имеет значения, как будет называться этот орган, - заявила, в частности, в Минске глава МИД ДНР Наталья Никонорова. - Важно, что это будет площадка для прямого диалога, общения двух сторон конфликта - Донбасса и Украины".

А глава МИД ЛНР Владислав Дейнего отметил, что на встрече "стороны согласились с тем, что нужен дополнительный орган, который сможет отрабатывать аспекты политического урегулирования" конфликта в Донбассе.

Обмен пленными

Козак сообщил и о выходе на ряд других договоренностей с конкретными сроками. Причем, как пояснил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник, впервые по итогам заседания контактной группы обязательства сторон были закреплены в итоговом протоколе встречи, который передан в секретариат ОБСЕ.

Так, было решено, что стороны в недельный срок подготовят и представят списки на обмен пленными, а в течение двух недель постараются договориться о проведении самого обмена. "Договорились в течение недели максимально сконцентрироваться на том, чтобы определить всех лиц, которые подлежат взаимному освобождению, - сказал Козак. - Мы также договорились, что в течение недели, до 18 марта, окончательный список будет верифицирован, подтверждено желание каждого лица, его статус. И я очень надеюсь, что удастся до 25 марта найти конкретное решение по обмену этими лицами".

Около семи вечера среды представители ДНР в гуманитарной подгруппе, которая в связи с коронавирусом по просьбе координатора от ОБСЕ Тони Фриша работала в режиме видеоконференции, подводя итоги дня, сообщили лишь о том, что в республике подтвердили нахождение 15 лиц, разыскиваемых Украиной. В то же время от украинской стороны аналогичной информации не поступило. Между тем, несмотря на многократно анонсированную официальными лицами Украины готовность к проведению обмена, в ДНР не раз отмечали, что это не соответствует действительности, поскольку Киев до сих пор не подтвердил ни одного человека из списка на освобождение, который подали республики.

В свою очередь представитель ЛНР Ольга Кобцева в очередной раз констатировала невыполнение украинской стороной обещаний провести процессуальную очистку лиц, уже освобожденных 29 декабря 2019 года. Кобцева подчеркнула, что данная договоренность была закреплена письменным соглашением между республиками и Украиной на заседании контактной группы в декабре 2019 года, и отметила, что невыполнение этого условия тормозит достижение новых договоренностей по обмену.

Новые участки разведения

Договориться относительно трех новых участков разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, как это было оговорено во время саммита "нормандской четверки" в Париже в декабре минувшего года, участникам контактной группы пока не удается.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова сообщила, что "дискуссия в подгруппе по вопросам безопасности в среду была довольно напряженной". По ее словам, в работе остаются все озвученные ранее варианты. При этом, отметила Никонорова, территории двух участков условно совпадают по предложенным координатам. Они расположены в районе КПВВ "Октябрь - Гнутово" и Донецкой фильтровальной станции - Авдеевской промзоны.

В свою очередь представитель ДНР в подгруппе по безопасности Алексей Никоноров отметил, что "республики готовы к компромиссу, но не путем односторонних уступок, которые приведут к ухудшению положения их воинских подразделений, как это предлагает украинская сторона".

В результате участники переговоров взяли тайм-аут на неделю. За это время они должны проработать компромиссные предложения абсолютно по всем предложенным ранее вариантам потенциальных участков отвода войск, а всего их было в свое время девять.

Уже после окончания переговоров заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак уточнил, что договорились о "необходимости поиска новых компромиссных участков именно с точки зрения обеспечения безопасности сторон".

Новые пункты пропуска

Еще одним итогом встречи стало согласование участниками контактной группы открытия двух новых пунктов пропуска на линии соприкосновения, что также было оговорено лидерами "нормандской четверки" в Париже. По словам Грау, достигнуто "принципиальное согласие" на этот счет. В свою очередь офис президента Украины уточнил, что речь идет об "одновременном открытии пунктов пропуска в населенных пунктах Золотое и Счастье".

Также контактная группа предварительно согласовала в среду и механизм оперативного реагирования на нарушения режима прекращения огня. "Это важный аспект для того, чтобы контролировать режим прекращения огня и с нашей стороны, и с украинской", - пояснила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Вопрос о необходимости парафирования официального документа по дополнительным мерам контроля за прекращением огня неоднократно ранее ставился как представителями республик Донбасса, так и полпредом РФ на минских переговорах Борисом Грызловым. В частности, отмечалась необходимость опубликования украинским командованием приказов прекратить огонь, а также введения наказания для тех, кто допустил нарушения перемирия.