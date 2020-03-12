Парламент Приморья поддержал закон о внесении изменений в Конституцию РФ

ВЛАДИВОСТОК, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края в четверг на внеочередном заседании поддержали поправки в Конституцию РФ. Из 38 присутствовавших депутатов 32 поддержали закон, шестеро воздержались.

Председатель заксобрания Александра Ролик отметил, что Приморье активно участвовало в разработке поправок. "При Законодательном собрании был сформирован экспертный совет. Хочу поблагодарить всех членов экспертного совета за продуктивную деятельность. Поправки в конституцию обсуждались на разных общественных площадках", - сказал Ролик.

Общую позицию фракции КПРФ в заксобрании выразил депутат Анатолий Долгачёв. Он отметил, что конституция действительно нуждалась в замене, но партия возражает против отсутствия предложенных ею поправок по снижению пенсионного возраста, запрета иметь чиновникам имущество за рубежом и других. Поэтому КПРФ рекомендовала своим членам воздержаться от голосования.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона уже направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.