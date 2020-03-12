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Предложения по изменениям в Конституции

Магаданская облдума поддержала закон о внесении изменений в Конституцию РФ

За поправки проголосовали депутатские фракции "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия", фракция партии КПРФ воздержалась

ТАСС, 12 марта. Депутаты Магаданской областной думы в четверг на очередном заседании поддержали поправки в Конституцию РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе парламента региона.

"Колымское заксобрание большинством голосов поддержало предложенные изменения - депутатские фракции "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия" проголосовали "за", фракция партии КПРФ воздержалась", - говорится в сообщении.

По мнению председателя облдумы Сергея Абрамова, одно из важнейших положений - защита исторической правды. "Сегодня мы, к сожалению, все чаще сталкиваемся с умалением подвига защитников нашего Отечества, искажением исторических фактов. Каждый россиянин должен чтить память героев Отчизны. Защита исторической правды на конституционном уровне - значимый и, безусловно, необходимый шаг", - цитирует его пресс-служба.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона уже направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Теги
РоссияМагаданская областьПредложения по изменениям в Конституции
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Предложения по изменениям в Конституции
Парламент Приморья поддержал закон о внесении изменений в Конституцию РФ
За поправку проголосовали 32 депутата из 38 присутствующих
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