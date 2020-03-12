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Предложения по изменениям в Конституции

Заксобрание Амурской области поддержало закон о внесении изменений в Конституцию РФ

За поправки проголосовали 25 депутатов из 28 присутствующих

ТАСС, 12 марта. Депутаты Законодательного собрания Амурской области в четверг большинством голосов поддержали поправки в Конституцию РФ, сообщил журналистам председатель областного парламента Вячеслав Логинов.

"Большинством голосов мы поддержали поправки. Фракция "Единая Россия" проголосовала единогласно, фракция "Справедливая Россия" - единогласно, голоса от фракции ЛДПР разделились, партия КПРФ воздержалась от голосования. В целом мы считаем, что эти поправки необходимы, своевременны и обеспечат развитие нашего государства на ближайшую перспективу", - сказал Логинов.

По информации пресс-службы законодательного собрания, в голосовании приняли участие 28 депутатов. За принятие решения проголосовали 25 из них, двое воздержались, один не голосовал.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона уже направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Теги
РоссияАмурская областьПредложения по изменениям в Конституции
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Предложения по изменениям в Конституции
Магаданская облдума поддержала закон о внесении изменений в Конституцию РФ
За поправки проголосовали депутатские фракции "Единая Россия", ЛДПР и "Справедливая Россия", фракция партии КПРФ воздержалась
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