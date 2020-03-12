Клишас: регионы активно включились в процесс одобрения закона о поправке к Конституции

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Решения региональных парламентов по закону о внесении изменений в Конституцию, с самого утра поступающие в Совет Федерации, свидетельствуют об активном участии субъектов РФ в подготовке изменений в основной закон страны и их актуальности. Об этом сообщил журналистам в четверг глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию Андрей Клишас.

"То, что уже сегодня утром в Совет Федерации поступают сообщения о том, что региональные парламенты принимают решения в поддержку закона о поправке, подтверждает то, что регионы принимали самое активное участие в подготовке изменений в основной закон и эти поправки соответствуют ожиданиям людей", - сказал Клишас.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Он расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона уже направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.