Заксобрание Забайкалья поддержало закон о внесении изменений в Конституцию РФ

ТАСС, 12 марта. Парламентарии Забайкальского края одобрили большинством голосов поправки в Конституцию РФ. Об этом в четверг на внеочередной сессии сообщил председатель регионального заксобрания Игорь Лиханов.

"Закон РФ о поправках в Конституцию РФ считается одобренным в связи с тем, что депутаты большинством голосов от числа избранных проголосовали "за", - сказал Лиханов.

"За" проголосовали 32 парламентария, "против" - один, воздержались 12.

Присутствовавший на заседании губернатор региона Александр Осипов отметил, что "поправки носят принципиальный характер и для страны, и для Забайкальского края". "У меня формируется понимание, что в значительной мере предлагаемые поправки могут являться основой для решения многих застарелых проблем Забайкалья", - сказал он.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона уже направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.