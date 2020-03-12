Депутаты думы Чукотки единогласно поддержали закон о внесении изменений в Конституцию РФ

АНАДЫРЬ, 12 марта. /ТАСС/. Парламентарии окружной думы Чукотского автономного округа в четверг единогласно одобрили поправки к Конституции. Об этом сообщил ТАСС сообщил помощник губернатора региона Леонид Сахаров.

В голосовании приняли участие 11 депутатов окружной думы из 15. За принятие решения парламентарии проголосовали единогласно.

"Наши депутаты единогласно поддержали закон о внесении изменений в Конституцию РФ. В голосовании приняли участие 11 человек, четверо отсутствовали по уважительным причинам. Однако этого количества депутатов было достаточно для принятия кворума", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 6 марта на сайте правительства Чукотки стартовал интернет-опрос о готовности жителей округа принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. На сегодняшний день более 94% опрошенных местных жителей планируют исполнить гражданский долг.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений. Окончательное решение о вступлении в силу поправок к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля.