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Слуцкий заявил, что весенняя сессия ПАСЕ может отмениться из ситуации с коронавирусом

Весенняя сессия намечена на 20-24 апреля

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может отменить свою весеннюю сессию из-за вспышки коронавируса. Об этом в четверг в своем канале в Telegram сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Парламентская ассамблея Совета Европы из-за вспышки коронавируса может отменить проведение весенней сессии в Страсбурге с 20 по 24 апреля. Формально решение еще не принято, но предупреждение об возможной отмене уже опубликовано", - написал депутат.

 

Теги
РоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичРаспространение коронавируса нового типа
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