Слуцкий заявил, что весенняя сессия ПАСЕ может отмениться из ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может отменить свою весеннюю сессию из-за вспышки коронавируса. Об этом в четверг в своем канале в Telegram сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Парламентская ассамблея Совета Европы из-за вспышки коронавируса может отменить проведение весенней сессии в Страсбурге с 20 по 24 апреля. Формально решение еще не принято, но предупреждение об возможной отмене уже опубликовано", - написал депутат.