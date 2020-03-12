Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.

"Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить", - сказала она журналистам в ответ на просьбу прокомментировать критику ее инициативы.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались.

Согласно изменениям в основной закон, после их вступления в силу президент России сможет занимать свой пост не более двух сроков. 10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу. Президент РФ Владимир Путин счел такую возможность допустимой, но отметил, что предварительно ее должен оценить Конституционный суд РФ. При этом отмену лимита на число президентских сроков Путин назвал нецелесообразной.