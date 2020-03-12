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Предложения по изменениям в Конституции

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

Согласно поправке, действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту
Депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Депутат-единоросс Валентина Терешкова считает, что люди, критикующие ее поправку о праве действующего президента РФ Владимира Путина переизбираться после вступления в силу поправок в Конституцию, не любят Россию.

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"Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить", - сказала она журналистам в ответ на просьбу прокомментировать критику ее инициативы.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались.

Согласно изменениям в основной закон, после их вступления в силу президент России сможет занимать свой пост не более двух сроков. 10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу. Президент РФ Владимир Путин счел такую возможность допустимой, но отметил, что предварительно ее должен оценить Конституционный суд РФ. При этом отмену лимита на число президентских сроков Путин назвал нецелесообразной.

Теги
РоссияТерешкова, Валентина ВладимировнаПредложения по изменениям в Конституции
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