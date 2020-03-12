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Распространение коронавируса нового типа
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Песков: никаких рекомендаций по переносу общероссийского голосования 22 апреля нет

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что ситуация с коронавирусом в России далека от эпидемии

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Рекомендаций относительно переноса запланированного на 22 апреля общероссийского голосования по поправкам в конституцию сейчас нет, ситуация с коронавирусом в России далека от эпидемии. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящее время никаких индикаций на этот счет нет, никаких рекомендаций на этот счет нет, обсуждений каких-либо на этот счет нет и решений на этот счет тоже нет", - ответил Песков на вопрос о возможности переноса голосования из-за ситуации с коронавирусом. "Мы все вместе внимательно, особенно правительственный штаб, следим за развитием ситуации", - добавил представитель Кремля.

"Пока мы далеки от эпидемии [коронавируса в России], это можно сказать однозначно по тому количеству случаев, которые у нас диагностированы. В остальном, это, наверное, должен штаб разъяснять, какие могут быть режимы и при какой эпидемиологической ситуации", - подчеркнул Песков.

Теги
Песков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
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