Песков: никаких рекомендаций по переносу общероссийского голосования 22 апреля нет

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Рекомендаций относительно переноса запланированного на 22 апреля общероссийского голосования по поправкам в конституцию сейчас нет, ситуация с коронавирусом в России далека от эпидемии. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящее время никаких индикаций на этот счет нет, никаких рекомендаций на этот счет нет, обсуждений каких-либо на этот счет нет и решений на этот счет тоже нет", - ответил Песков на вопрос о возможности переноса голосования из-за ситуации с коронавирусом. "Мы все вместе внимательно, особенно правительственный штаб, следим за развитием ситуации", - добавил представитель Кремля.

"Пока мы далеки от эпидемии [коронавируса в России], это можно сказать однозначно по тому количеству случаев, которые у нас диагностированы. В остальном, это, наверное, должен штаб разъяснять, какие могут быть режимы и при какой эпидемиологической ситуации", - подчеркнул Песков.