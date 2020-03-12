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Песков: Путин пока ничего не говорил по вопросу о своем участии в выборах 2024 года

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не упоминал о каком-либо решении по вопросу о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году, до этого времени еще предстоит много работы. На это в четверг обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я призываю вас вспомнить выступление, которое было позавчера (10 марта - прим. ТАСС) у президента Путина в Государственной думе, где он не упомянул о каком-либо решении относительно 2024 года", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли действующий президент выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах в случае, если соответствующая поправка в конституцию вступит в силу. Песков напомнил о словах главы государства, что до 2024 года еще много времени и "предстоит напряженная работа, и никто не собирается чего-то ждать, а просто все работают".

"В свою очередь, я вам тоже неоднократно говорил, что не нужно никуда Путина провожать, не нужно его собирать, потому что он находится в начальной стадии своего президентского срока. А по 2024 году, завершая свое выступление [в Госдуме], Путин сказал: будет 2024 год, тогда посмотрим", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

По словам представителя Кремля, сложная ситуация в мире стала одним из факторов, почему Путин согласился с аргументацией депутата Госдумы Валентиной Терешковой о количестве сроков пребывания на главном государственном посту.

"Ситуация в мире хорошо известна, она весьма-весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. Многие страны мира, но особенно наша страна, конечно, находятся в весьма и весьма нестабильной ситуации вокруг", - констатировал представитель Кремля. По его словам, "в такие нелегкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути". "В эти непростые годы как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти", - подчеркнул Песков.

Он полагает: "По всей видимости, этим и руководствовалась Терешкова, это была ее аргументация, с которой согласился президент Путин".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТерешкова, Валентина ВладимировнаПредложения по изменениям в Конституции
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