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Предложения по изменениям в Конституции

Депутаты восьми регионов ЦФО поддержали закон об изменениях в Конституции России

Председатель Орловского областного совета Леонид Музалевский считает, что поправки послужат укреплению и целостности государства

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты законодательных собраний и областных советов народных депутатов восьми регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в четверг на внеочередных заседаниях большинством голосов одобрили закон о поправке к Конституции РФ. За поправки высказались в Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Смоленской областей, передают корреспонденты ТАСС.

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"Поправки послужат укреплению нашего государства, целостности <...> Чтобы мы были действительно социальным государством: это выплаты пенсий, социальные гарантии, чтобы минимальный уровень оплаты труда был не ниже прожиточного минимума, конечно, это укрепление публичной власти", - сказал журналистам председатель Орловского областного совета Леонид Музалевский. За поправку к конституции проголосовали 34 депутата Орловской области, пять человек воздержались, против не проголосовал никто. В Калужской области за высказались 32 человека, трое воздержались.

В Смоленской областной думе на внеочередном заседании 44 депутата приняли участие в голосовании, 32 из них поддержали федеральный закон, 12 - воздержались. "Наша фракция приняла решение не голосовать", - отметил депутат облдумы от фракции КПРФ Андрей Шапошников, пояснив, что фракция не согласна с рядом положений закона.

Участвовавший в работе облдумы в Смоленске депутат Госдумы, член рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в конституцию Ярослав Нилов отметил, что принятый закон максимально полно отражает мнение жителей и экспертного сообщества и не вошедшие в закон предложения будут в дальнейшем использованы в работе.

"Рабочая группа столкнулась с огромным набором предложений, которые очень сложно и, наверное, даже невозможно погрузить в тело конституции, но, понимая, что за каждой поправкой есть труд, мысли, эмоции наших граждан, было принято решение, оно было доложено президенту РФ и поддержано им, все эти предложения проанализированы и будут переданы в Государственную думу, в министерства, ведомства и в научно-исследовательские центры. Предполагается, что они лягут в основу совершенствования отраслевого законодательства", - сказал Нилов.

Большинство за, один против

По итогам внеочередного заседания депутаты Курской областной думы большинством голосов одобрили закон о поправке - 34 поддержали, трое воздержались. "Отдельные нормативно-правовые акты будут приняты после принятия конституции, в частности по Госсовету, муниципальным образованиям. Нам предстоит большая работа по внесению изменений, в том числе в региональное законодательство", - отметил на заседания заместитель председателя облдумы Александр Кичигин. Областные думы Брянской и Тамбовской областей также поддержали поправку к основному закону. В обоих регионах только три депутата воздержались.

Депутаты Воронежской областной думы также одобрили закон о поправке к Конституции РФ. Как пояснил председатель областной думы Владимир Нетесов, теперь в конституции будет закреплена обязательная ежегодная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. "Поправки также гарантируют упрочение государственности России, усилят роль граждан через расширение полномочий парламента, сделают более прозрачной и эффективной систему власти в стране", - сказал Нетесов. Депутаты фракции КПРФ в облдуме воздержались от голосования. В итоге 39 депутатов проголосовали в поддержку закона, трое воздержались.

В Липецкой области закон о поправке одобрен большинством голосов, против проголосовал один депутат. "Голосовал 51 депутат, из них за - 45, против - один, воздержались - пятеро", - подвели итоги заседания.

О поправках

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправки к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Теги
РоссияОрловская областьЛипецкая областьБрянская областьВоронежская областьКалужская областьКурская областьСмоленская областьТамбовская областьПредложения по изменениям в Конституции
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