{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции
Обновлено 

Песков объяснил сложностями в мире согласие Путина с идеей о числе президентских сроков

По словам представителя Кремля, "в такие нелегкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сложная ситуация в мире стала одним из факторов, почему президент России Владимир Путин согласился с аргументацией депутата Госдумы Валентиной Терешковой о количестве сроков пребывания на главном государственном посту. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На эту тему
Изменения в Конституцию. Что предложил президент?

"Ситуация в мире хорошо известна, она весьма-весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. Многие страны мира, но особенно наша страна, конечно, находятся в весьма и весьма нестабильной ситуации вокруг", - констатировал представитель Кремля. По его словам, "в такие нелегкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути". "В эти непростые годы как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти", - подчеркнул Песков. "По всей видимости, этим и руководствовалась Терешкова, это была ее аргументация, с которой согласился президент Путин".

По словам Пескова, Кремль узнал о поправке к Конституции, предложенной депутатом-единороссом Валентиной Терешковой, в том же режиме, что и в случае других новых инициатив парламентариев. 

"Это была ее инициатива, многие инициативы [парламентариев] были новыми, и мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн", - ответил пресс-секретарь президента на вопрос, была ли для Кремля неожиданной поправка Терешковой, предусматривающая возможность действующего главы государства принять участие в следующих президентских выборах. "Для Кремля это была новая инициатива", - подчеркнул Песков.

Он отметил, что депутаты при рассмотрении законопроектов имеют право выступать с законодательными инициативами. "В данном случае как она (Терешкова - прим. ТАСС), так и иные депутаты реализовали это свое законное право", - сказал представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТерешкова, Валентина ВладимировнаПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Кабмин не обсуждает экспортную пошлину на пшеницу из-за падения курса рубля
Решение о нулевой ставке экспортной пошлины на пшеницу продлено до 1 июля 2021 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС