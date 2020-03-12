Песков объяснил сложностями в мире согласие Путина с идеей о числе президентских сроков

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Сложная ситуация в мире стала одним из факторов, почему президент России Владимир Путин согласился с аргументацией депутата Госдумы Валентиной Терешковой о количестве сроков пребывания на главном государственном посту. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация в мире хорошо известна, она весьма-весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. Многие страны мира, но особенно наша страна, конечно, находятся в весьма и весьма нестабильной ситуации вокруг", - констатировал представитель Кремля. По его словам, "в такие нелегкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути". "В эти непростые годы как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти", - подчеркнул Песков. "По всей видимости, этим и руководствовалась Терешкова, это была ее аргументация, с которой согласился президент Путин".

По словам Пескова, Кремль узнал о поправке к Конституции, предложенной депутатом-единороссом Валентиной Терешковой, в том же режиме, что и в случае других новых инициатив парламентариев.

"Это была ее инициатива, многие инициативы [парламентариев] были новыми, и мы вместе со всеми узнавали об этих инициативах в режиме онлайн", - ответил пресс-секретарь президента на вопрос, была ли для Кремля неожиданной поправка Терешковой, предусматривающая возможность действующего главы государства принять участие в следующих президентских выборах. "Для Кремля это была новая инициатива", - подчеркнул Песков.

Он отметил, что депутаты при рассмотрении законопроектов имеют право выступать с законодательными инициативами. "В данном случае как она (Терешкова - прим. ТАСС), так и иные депутаты реализовали это свое законное право", - сказал представитель Кремля.