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Предложения по изменениям в Конституции
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Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

Обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов страны
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Законодательные собрания уже более 2/3 российских регионов в четверг приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ, свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов. Обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов страны, при этом 57 регионов - необходимый минимум, позволяющим направить закон в Конституционный суд РФ для проверки не вступивших в силу положений.

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Согласно 9 главе Конституции РФ, поправки в основной закон принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ. Однако в данном случае в соответствии с нормами, предложенными в законопроекте президента РФ Владимира Путина, после этого вступит в силу лишь статья 3 закона, которая в том числе предусматривает направление двух других его статей - 1 (собственно поправки в конституцию) и 2 (о проведении всероссийского голосования по изменениям в основной закон) в Конституционный суд РФ. В случае его положителного заключения закон о поправке в Конституцию РФ будет вынесен на всероссийское голосование. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в основной закон вступят в силу только в случае их поддержи гражданами РФ.

В настоящее время закон поддержали все регионы страны, в которых проводилось обсуждение. В их числе десять из одиннадцати регионов Дальнего Востока, больше половины субъектов Сибирского и Центрального федерального округов, почти все регионы Северного Кавказа, Юга России, Поволжья и Северо-Запада. В части субъектов рассмотрение предлагаемой поправки к Конституции пройдет до конца четверга, в Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Адыгея - 13 марта.

Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

О поправках

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС накануне глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона уже направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТимченко, Вячеслав СтепановичПредложения по изменениям в Конституции
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