Володин назвал атаки на Терешкову из-за ее поправки атаками на Россию

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг в начале пленарного заседания палаты заявил, что нападки из-за рубежа на депутата-единоросса Валентину Терешкову, связанные с ее поправкой о праве действующего президента переизбираться на новый срок, являются нападками на Россию в целом.

"Атаки, которые идут сегодня на Терешкову, это атаки на нашу страну. Потому что она внесла то предложение, которое делает нашу страну сильнее…", - сказал он.

При этом спикер призвал членов всех фракций противостоять этим нападкам. "И наш долг - и членов партии "Единая Россия", и членов КПРФ, и ЛДПР, и "Справедливой России" - сделать все для того, чтобы мы с вами защитили правду, защитили то, что действительно нашу страну делает сильнее", - сказал Володин.

"И каждый из нас… должен делать все для того, чтобы эти нападки преодолеть, противостоять им, защищая сегодня нашу коллегу от этой лжи, которая идет из-за рубежа, которая идет для того, чтобы нашу страну разрушить", - добавил спикер.

Свое выступление Володин начал с оценки зарубежной реакции на изменения, вносимые в основной закон страны. По его словам, в ряде стран, включая США и Великобританию, политики не высказывают своего мнения о закреплении в Конституции РФ социальных гарантий или передаче части президентских полномочий по формированию правительства парламенту.

"Их волнует, в основном, один вопрос. Этот вопрос связан с поправкой Валентины Владимировны Терешковой. Других вопросов нет. Они не хотят, чтобы наша страна была сильной", - констатировал Володин. Он подчеркнул, что "Путин воспринимается другими государствами как человек, эффективно решающий задачи и человек, способный нашу страну сделать сильнее".

"Еще раз хочу подчеркнуть, что сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и, если хотите, угроз, которые в мире существуют, не нефть и газ наши преимущества. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене, - заключил Володин. - Наше преимущество - Путин, мы его должны защитить".

Поправка о президентских сроках

Согласно изменениям в основной закон, после их вступления в силу президент России сможет занимать свой пост не более двух сроков. 10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий президент страны сможет баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое он уже провел на данном посту на момент вступления поправки в силу. Президент РФ Владимир Путин счел такую возможность допустимой, но отметил, что предварительно ее должен оценить Конституционный суд РФ. При этом отмену лимита на число президентских сроков Путин назвал нецелесообразной.