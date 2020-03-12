Дума приняла закон о поправках в бюджет до 2022 года

Доходы федерального бюджета также вырастут: в 2020 году - на 214 млрд руб., до 20,6 трлн руб., в 2021 году - на 646 млрд руб., до 21,9 трлн руб., в 2022 году - на 755 млрд руб., до 22,8 трлн руб..

Дополнительные средства пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, расширение программы материнского капитала, организацию бесплатного горячего питания учащихся начальной школы, модернизацию первичного звена здравоохранения и другие социальные инициативы.

Принятый закон предусматривает увеличение расходов бюджета в 2020 году на 162,7 млрд руб. - до 19,7 трлн руб., в 2021 году - на 556,9 млрд руб., до 21,2 трлн рублей, в 2022 году - на 677,6 млрд руб., до 22,44 трлн руб.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о внесении в федеральный бюджет на 2020-2022 годы изменений, направленных на реализацию социальных мер, которые были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 15 января.

При этом профицит бюджета на 2020 год остается на ранее запланированном уровне - 0,8% ВВП. Профицит на 2021 и 2022 годы повышен на 0,1 процентного пункта - до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП соответственно.

Как заявлял ранее министр финансов Антон Силуанов, хотя поправки вносятся в трехлетний бюджет, источники финансирования проработаны сразу на шестилетний период, поэтому инициативы президента в полной мере обеспечены ресурсами.

Средства на социальные меры

Всего на расширение программы материнского капитала в 2020-2022 годах будет направлено почти 599 млрд рублей. На организацию бесплатного горячего питания учащихся начальной школы в 2020 году предусмотрено 21,8 млрд рублей, в 2021 и 2022 годах - по 43,6 млрд рублей.

На выплаты для поддержки семей с детьми от трех до семи лет в 2020 году будет выделено 120,3 млрд рублей, в 2021 году - 218,9 млрд рублей, в 2022 году - 228,3 млрд рублей.

Для того, чтобы учителя могли получать надбавку за классное руководство, из бюджета выделяется дополнительно 25,4 млрд рублей. Со следующего года эта сумма увеличится до 76,3 млрд рублей.

Кроме того, уже с этого года субъектам РФ будет предоставлена субсидия на создание дополнительных мест в школах. В 2020 году на эти цели регионам дополнительно выделят 19,3 млрд рублей, а с 2021 года - свыше 43 млрд рублей ежегодно. На увеличение бюджетных мест в российских вузах в 2020-2022 года из бюджета будет направлено 1,3 трлн рублей.

По словам первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, несмотря на неблагоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру, ко второму чтению документа никаких изменений внесено не было.

"Это означает, что государство готово в полном объеме исполнить все социальные обязательства - и те, которые существовали на начало года, и те новые, очень важные и серьезные социальные обязательства, которые в нашей стране возникли после послания президента Федеральному собранию", - пояснил он.

Помощь регионам

Закон также предусматривает финансовую помощь регионам с низким уровнем социально-экономического развития. На эти цели до 2022 года планируется направлять 10 млрд рублей ежегодно.

Госдума уже утвердила перечень таких регионов. В него вошли республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области.

Рекомендации правительству

В тексте постановления, принятого по итогам рассмотрения поправок к бюджету в третьем чтении, содержится рекомендация правительству совместно с рабочей группой Госдумы рассмотреть вопрос о причинах неблагоприятной демографической ситуации в отдельных субъектах РФ, проработать план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию этих регионов и в случае необходимости оказать дополнительную помощь. Госдума также поручила Счетной палате проанализировать достаточность и эффективность влияния межбюджетных трансфертов на реализацию национальных проектов и Послания президента.

Правительству также рекомендовано обеспечить финансирование госпрограммы и активизировать работу по инвентаризации регулирующего воздействия принятых на федеральном уровне нормативных правовых и иных актов, непосредственно влияющих на финансирование полномочий органов госвласти субъектов РФ и органов местного самоуправления, и подготовить предложения по изменению или признанию утратившими силу ряда актов, устанавливающих излишнее регулирование.

Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в ходе работы над поправками депутаты подняли перед правительством вопрос помощи регионам с самой высокой убылью населения. "Вместе с третьим чтением изменений в бюджет мы приняли постановление, в котором поручили правительству проработать план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию этих субъектов РФ с целью устранения причин неблагоприятной демографической ситуации и высокого уровня оттока населения, а также оказания им финансовой помощи и мер поддержки", - отметил он.

В постановлении депутаты также поручили Счетной палате проанализировать эффективность влияния межбюджетных трансфертов на реализацию национальных проектов и Послания президента, напомнил Володин. "Получив эту информацию, мы сможем определиться, достаточны ли эти меры поддержки субъектов РФ или нужны какие-то дополнительные решения", - сказал спикер палаты.

Также, по его словам, в постановлении поднимается вопрос увеличения финансирования до уровня 79,8 млрд рублей госпрограммы комплексного развития сельских территорий. "Госдума совместно с правительством продолжит работу над повышением уровня социально-экономического развития регионов, решением проблем дефицита региональных бюджетов, реструктуризации задолженности муниципальных образований", - заявил Володин журналистам.