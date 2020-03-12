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Кризис на Украине

Песков рассчитывает, что консультативный совет поможет урегулированию на востоке Украины

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что это дополнительный механизм, который призван повысить эффективность работы по поискам решений проблемы Донбасса

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Консультативный совет, который создается в контактной группе по урегулировании ситуации на востоке Украины, должен помочь решению существующей проблемы, рассчитывает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это [консультативный совет] дополнительный механизм, который призван повысить эффективность работы по поискам решений проблемы Донбасса", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг. Он не стал отвечать на вопрос, кто будет вести переговоры, пообещав, что "своевременно вся информация будет представлена".

Ранее в Минске прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. На нем решено сформировать консультативный совет в составе политической подгруппы контактной группы для выполнения договоренностей, достигнутых в нормандском формате. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак пояснял, что консультативный совет станет площадкой для диалога с участием стран нормандского формата и сторон конфликта.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
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