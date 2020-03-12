{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Парламентарии пяти регионов Северного Кавказа поддержали поправки к Конституции РФ

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты региональных парламентов Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Ставропольского края в четверг большинством голосов поддержали закон о внесении изменений в Конституцию РФ. В течение дня пройдут заседания еще в двух республиках Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) - Чечне и Северной Осетии - Алании.

"Закон определяет развитие общества, жизни людей на годы. Все это делается для блага людей, для укрепления государства", - сказал во время заседания Народного собрания Дагестана его председатель и член рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ Хизри Шихсаидов. Всего на заседании присутствовали 78 депутатов, "за" проголосовали 72, воздержались - шесть.

В парламенте Кабардино-Балкарии (КБР) "за" проголосовали 53 депутата, девять - воздержались. Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ, президент Международной черкесской организации Хаути Сохроков отметил, что голосование в КБР прошло с большой ответственностью, а впереди - интересная и напряженная работа, потому что поправки нужно объяснять гражданам, чтобы они правильно отреагировали.

Еще раз пояснил Сохроков и свое отношение к поправке, касающейся русского языка. "И Госдума, и Совет Федерации в таком виде поддержали, и я поддерживаю. <…> Русский язык - это наш общегосударственный язык. Впервые в Конституции нашло отражение и узаконено сохранение и развитие языков малочисленных народов, такого не было до сих пор, и это очень важный момент, который должны мы все, представители народов России, ценить, понять, свой язык развивать, и, более того, уметь им правильно пользоваться и свою этнокультуру сохранять", - сказал он.

На внеочередной сессии Народного собрания Карачаево-Черкесии (КЧР) за внесение изменений в Конституцию РФ проголосовал 41 депутат, двое - воздержались. "Вносимые президентом РФ Владимиром Путиным поправки еще раз утверждают приоритет интересов человека и его прав на гарантированные меры социальной поддержки. РФ - социальное государство, закрепление на конституционном уровне минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума, обязательности индексации пенсий и пособий являются обоснованным закономерным развитием данного конституционного положения", - сказал председатель парламента КЧР Александр Иванов.

В думе Ставропольского края за принятие поправок проголосовали 39 депутатов, двое - воздержались. Депутаты Народного собрания Ингушетии единогласно поддержали закон, "за" проголосовали 28 парламентариев.

О поправках

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС накануне глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона уже направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФО
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Комитет СФ предлагает обсудить итоги голосования регионов по Конституции 14 марта
Об этом сообщил ТАСС глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию Андрей Клишас
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС