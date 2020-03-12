Парламентарии пяти регионов Северного Кавказа поддержали поправки к Конституции РФ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты региональных парламентов Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Дагестана и Ставропольского края в четверг большинством голосов поддержали закон о внесении изменений в Конституцию РФ. В течение дня пройдут заседания еще в двух республиках Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) - Чечне и Северной Осетии - Алании.

"Закон определяет развитие общества, жизни людей на годы. Все это делается для блага людей, для укрепления государства", - сказал во время заседания Народного собрания Дагестана его председатель и член рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ Хизри Шихсаидов. Всего на заседании присутствовали 78 депутатов, "за" проголосовали 72, воздержались - шесть.

В парламенте Кабардино-Балкарии (КБР) "за" проголосовали 53 депутата, девять - воздержались. Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ, президент Международной черкесской организации Хаути Сохроков отметил, что голосование в КБР прошло с большой ответственностью, а впереди - интересная и напряженная работа, потому что поправки нужно объяснять гражданам, чтобы они правильно отреагировали.

Еще раз пояснил Сохроков и свое отношение к поправке, касающейся русского языка. "И Госдума, и Совет Федерации в таком виде поддержали, и я поддерживаю. <…> Русский язык - это наш общегосударственный язык. Впервые в Конституции нашло отражение и узаконено сохранение и развитие языков малочисленных народов, такого не было до сих пор, и это очень важный момент, который должны мы все, представители народов России, ценить, понять, свой язык развивать, и, более того, уметь им правильно пользоваться и свою этнокультуру сохранять", - сказал он.

На внеочередной сессии Народного собрания Карачаево-Черкесии (КЧР) за внесение изменений в Конституцию РФ проголосовал 41 депутат, двое - воздержались. "Вносимые президентом РФ Владимиром Путиным поправки еще раз утверждают приоритет интересов человека и его прав на гарантированные меры социальной поддержки. РФ - социальное государство, закрепление на конституционном уровне минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума, обязательности индексации пенсий и пособий являются обоснованным закономерным развитием данного конституционного положения", - сказал председатель парламента КЧР Александр Иванов.

В думе Ставропольского края за принятие поправок проголосовали 39 депутатов, двое - воздержались. Депутаты Народного собрания Ингушетии единогласно поддержали закон, "за" проголосовали 28 парламентариев.

О поправках

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС накануне глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона уже направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.