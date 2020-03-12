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Предложения по изменениям в Конституции
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Комитет СФ предлагает обсудить итоги голосования регионов по Конституции 14 марта

Об этом сообщил ТАСС глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию Андрей Клишас

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Заключения 58 региональных парламентов на закон о внесении изменений в конституцию поступили в Совфед, комитет по конституционному законодательству и госстроительству предлагает обсудить постановление о результатах рассмотрения закона в регионах на внеочередном заседании в субботу, 14 марта. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава комитета и сопредседатель рабочей группы по конституции Андрей Клишас.

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"В Совет Федерации поступили результаты голосования в 58 законодательных собраниях субъектов, что составляет более 2/3 регионов России, как это предусмотрено ст. 136 Конституции РФ. Отправляю председателю СФ Валентине Матвиенко предложение включить вопрос в повестку на 14 марта", - сказал Клишас.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Он расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

В этот же день текст закона был направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов. В случае поддержки документа 2/3 региональных парламентов Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах.

Согласно главе 9 конституции, поправки в основной закон принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов РФ. Однако в данном случае в соответствии с нормами, предложенными в законопроекте президента РФ Владимира Путина, после этого вступит в силу лишь статья 3 закона, которая в том числе предусматривает направление двух других его статей - 1 (собственно поправки в конституцию) и 2 (о проведении всероссийского голосования по изменениям в основной закон) в Конституционный суд РФ. В случае его положительного заключения закон о поправке к Конституции РФ будет вынесен на всероссийское голосование. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в основной закон вступят в силу только в случае поддержки их гражданами РФ.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
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