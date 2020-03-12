Дума одобрила во II чтении ответственность за нарушения на голосовании по Конституции

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла во втором - основном - чтении законопроект, распространяющий существующую уголовную ответственность за нарушения на выборах на общероссийское голосование по поправке к Конституции, нарушителям может грозить до четырех лет лишения свободы.

В главе 19 Уголовного кодекса РФ (УК) "Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина" содержатся уголовно-правовые запреты на фальсификацию избирательных документов, документов референдума, а также на фальсификацию итогов голосования, которые предусмотрены для других процедур - выборы, референдум. Авторами поправок в УК выступили глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Как пояснил ранее журналистам Крашенинников, поправками "предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования".

Предлагается внести изменения в статьи 141 "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий", 142 "Фальсификация избирательных документов, документов референдума", 142.1 "Фальсификация итогов голосования", 142.2 "Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме" УК РФ.

Согласно действующей статье 142.2 УК, в частности, получение гражданином бюллетеня для голосования за другое лицо или для повторного голосования может повлечь за собой штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Незаконная выдача бюллетеня может повлечь для члена избирательной комиссии штраф в размере до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Аналогичные санкции предусмотрены и за фальсификацию итогов голосования (статья 142.1 УК).

Фальсификация избирательных документов (статья 142 УК) наказывается штрафом до 300 тыс. рублей или тюремным сроком до четырех лет. Статья 141 УК посвящена ответственности за воспрепятствование осуществлению избирательных прав - лишение свободы за это не предусмотрено, штраф может составить до 80 тыс. рублей, суд также вправе назначить обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ряд ограничений для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Окончательное решение о вступлении в силу поправки к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля.